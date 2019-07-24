ЦИК обработала почти 99% протоколов: что изменилось [ Редактировать ]
В среду, 24 июля, Центральная избирательная комиссия обработала 98,95% электронных протоколов. Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК.
Согласно полученным результатам, в Верховную Раду проходят партии:
- "Слуга народа" - 43,14%,
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,02%,
- "Батькивщина" - 8,18%,
- "Евросолидарность" - 8,12% и Голос - 5,84%.
- "Голос" - 5,84%
Не преодолели 5%-й барьер в парламент:
- "Радикальная партия" - 4,01%,
- "Сила и честь" - 3,82%,
- "Оппозиционный блок" - 3,03%,
- "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,4% голосов,
- "Партия Шария" - 2,23%,
- "Свобода" - 2,16%,
- "Гражданская позиция" - 1,05%.
Напомним, явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в истории.
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