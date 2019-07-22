В обществе бытует мнение, что запивать еду водой - вредно, так как она разбавляет пищеварительный сок и мешает процессу усваивания пищи. Однако, так ли это?

По мнению диетологов, каждый человек может сам решить, запивать ему еду водой, или нет. В целом запивать водой съеденную пищу полезно, утверждает эксперт.

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Диетологи утверждают, что подобные советы не имеют под собой научной базы и всего лишь апеллируют к устоявшимся мифам, ведь воду нужно пить в тех количествах, в которых ее требует организм.

Также, было проведено много медицинских исследований, в ходе которых специалисты изучали, как сильно может разбавляться желудочный сок при употреблении воды за обедом, - но они не нашли ни одного доказательства реальности подобного процесса.

Медики говорят, что вода во время или после еды, наоборот, помогает осуществляться механическому и химическому пищеварению и улучшает усвоением организмом питательных веществ из еды.

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