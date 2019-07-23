Какие ягоды защищают от рака [ Редактировать ]
Малина - полезная ягода, в составе которой присутствуют много витаминов и микроэлементов. О полезных свойствах малины известно много, однако последнее исследование ученых повергло общество в шок.
Они выяснили, что употребление малины не только повышает иммунитет, но и сдерживает развитие раковых клеток. Данный продукт обеспечивает высокий защитный эффект, помогая бороться с онкологическими заболеваниями.
Группа ученых университета США в Клемсоне провела эксперимент, в котором лабораторным животным, имеющим опухоли кишечника, добавляли в пищу экстракт малины. По окончании исследования специалисты установили, что свыше 90% генетически пораженных клеток погибли.
В составе ягоды имеется коллагеновая кислота, препятствующая увеличению количества поврежденных структур. Вместе с тем, онкологи заявляют, что малину нельзя считать панацеей от рака. Её можно использовать как профилактическое средство с целью недопущения развития злокачественных новообразований.
Ягоды повышают иммунитет, в них присутствуют витамины В, С и Е, имеется фосфор, магний, калий, железо и фолиевая кислота. Названный набор микроэлементов является эффективным сдерживающим фактором для недопущения развития рака.
Ранее сообщалось, почему нужно есть кинзу, а также какие сухофрукты нельзя есть на диете.
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