У Зеленского озвучили предложение для МВФ по газу [ Редактировать ]
В среду, 24 июля, на заседании правительства, представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что власти Украины намерены поднять вопрос о смягчении требований по тариф на газ на переговорах с МВФ, пишет Liga.net.
"Переговоры будут в сентябре, и позиция такова, чтобы была более мягкая позиция, связанная с ценами на газ и введением либерализованного рынка газа", - сказал он, комментируя инициативу Офиса президента не привязывать транш МВФ к цене на газ.
Герус подчеркнул, что введение свободного рынка необходимо, но это нужно делать поэтапно.
"Поэтому нет какой-то совсем другой позиции, которая может не восприниматься МВФ, это будут обычные переговоры, и будут вопросы, как лучше либерализовать рынок газа, как лучше строить свободный, конкурентный рынок, чтобы от этого выигрывали потребители", - добавил он.
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