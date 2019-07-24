"Демократы и другие могут незаконно сфабриковать преступление" - Трамп обратился к Мюллеру [ Редактировать ]
45-й президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал последние события, связанные с делом бизнессмена Дмитрия Фирташа и своим импичментом.
"Таким образом, демократы и другие могут незаконно сфабриковать преступление, попытаться приписать его к невинному президенту, и когда он сопротивляется этому незаконному и предательскому нападению на нашу страну, они называют это препятствием? Неправильно! Почему Роберт Мюллер не расследовал следователей?", - написал президент.
Напомним, американские прокуроры хотели использовать дело Фирташа для атаки на Трампа. А также Джулиани призвал Минюст США расследовать использование дела Фирташа для атаки на Трампа.
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