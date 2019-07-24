Фінансові збитки можуть загрожувати і водіям маршруток у Запоріжжі. Там запровадили штраф за музику. Що буде, коли не зважати та увімкнути пісні на повну? Розкаже Сергій Бордюжа.

Хто платить - той музику не замовляє. Від сьогодні за гучні пісні в запорізьких маршрутках водіям доведеться платити штраф. П'ятсот гривень. Так постановили у міськраді. Чиновники пояснюють: саме музика - причина багатьох конфліктів між водіями і пасажирами:

"Вона не повинна буть. Вона ніде, вона по-перше відволікає водіїв. Він повинен займатись виключно своїми обов'язками. Це керування транспортним засобом. Безпечне керування в першу чергу", - говорить Олександр Власюк, начальник Управління транспорту та зв'язку Запорізької міськради.

Та водії кажуть: без музики у дорозі - немає життя.

"Ну, слушать музыку, в тишине ехать - не очень. Скучно. И людям приятно, пассажирам, когда музыка играет", - говорить Павло, водій маршрутки.

Вимкнути приймачі - не єдине, до чого зобов'язали перевізників чиновники. Тепер обов'язок водія - мати також охайний вигляд!

"Не в шортах точно, і не в трусах, і в майке", - говорить Олександр Власюк, начальник управління транспорту та зв'язку Запорізької міськради.

Маршрутчикам таке нововведення не до вподоби.

"Если будет сильно жарко, 40, то я галстук не одену".

Та городяни чиновників - підтримують.

"Должна быть какая-то униформа. Чтобы видно было - это водитель. Это человек, который, он несет ответственность за людей, которых он везет", - говорить Олександр Павлович, житель Запоріжжя.

"Есть не очень приятные запахи от водителей. Как бы хотелось, чтобы вид был приятный", - говорить Інна, жителька Запоріжжя.

А ось перевізники вважають, нововведення можуть тільки нашкодити. Водіїв і так бракує, роз'їхалися за кордон, а тут ще й - певні утиски.

"Но учитывая, какой состав, контингент водителей остался, это конечно тяжело в жизнь превратить. Беседовать, конечно, будем. Но как мужчину в 50 лет можно начинать воспитывать?" - говорить Олексій Пушкашов, директор компанії-перевізника.

Із новими правилами роботи на маршрутах водіїв ознайомлять найближчими днями. А ще - зобов'яжуть оголошувати зупинки.