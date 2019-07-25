У Чехії в ДТП з мікроавтобусом загинула українка. Про це повідомляє Мукачево.нет. Транспортна пригода сталася на залізничному переїзді між населеними пунктами Прічіна та Петровіце.

За інформацією чеських правоохоронців водій мікроавтобуса не відреагував на заборонені сигнали світлофору і спробував проскочити через переїзд. Загибла жінка була з Івано-Франківської області. В аварії також постраждав 20-річний хлопець із Закарпаття.