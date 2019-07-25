В Днепре на Староказацкой произошел инцидент. Мужчина в состоянии алкогольного опъянения избил сотрудника скорой помощи, передает "Информатор".

По предварительной информации, в полицию поступил сигнал "тревога" из машины "скорой". Прибывшие на место происшествия правоохранители установили детали инцидента.

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Оказалось, что пъяный мужчина спал посреди улицы. Врачи приехали на вызов для того, чтобы привести парня в чувства. В процессе оказания помощи гражданин проснулся и стал бить одного из врачей скорой.

Водитель служебного автомобиля нажал кнопку срочного вызова полиции, которая установлена ​​в салоне. К приезду правоохранителей мужчину удалось успокоить. Его доставили в отделение полиции.

Фото: Нацполиция

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