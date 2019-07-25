В Днепре мужчина избил медика "скорой" [ Редактировать ]
В Днепре на Староказацкой произошел инцидент. Мужчина в состоянии алкогольного опъянения избил сотрудника скорой помощи, передает "Информатор".
По предварительной информации, в полицию поступил сигнал "тревога" из машины "скорой". Прибывшие на место происшествия правоохранители установили детали инцидента.
Оказалось, что пъяный мужчина спал посреди улицы. Врачи приехали на вызов для того, чтобы привести парня в чувства. В процессе оказания помощи гражданин проснулся и стал бить одного из врачей скорой.
Водитель служебного автомобиля нажал кнопку срочного вызова полиции, которая установлена в салоне. К приезду правоохранителей мужчину удалось успокоить. Его доставили в отделение полиции.
Фото: Нацполиция
Ранее сообщалось, что под Херсоном женщина изрезала любовницу мужа, а также в Славутиче произошло жуткое убийство.
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