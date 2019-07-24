В Днепре женщина пыталась зарубить сожителя [ Редактировать ]
В Днепре 46-летняя женщина на почве конфликта решилась на убийство сожителя. Женщина в порыве гнева нанесла мужчине не менее 6 ударов топором по голове и телу. Отмечается, что пострадавший выжил, травмы оказались не смертельными, передает "Информатор".
Известно, что между раъяренной женщиной и мужчиной, который был в состоянии алкогольного опъянения, возникла ссора, которая позже перешла в драку.
Кировский районный суд признал виновной в совершении уголовного преступления 46-летнюю гражданку. Ее преступление предусмотрено частью 2 статьи 15 и частью 1 статьи 115 УК Украины (законченное покушение на убийство).
Свою вину женщина признала частично. Суд назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Харькове на базе отдыха трагически скончалась женщина, а также в Киеве произошла массовая драка со стрельбой.
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