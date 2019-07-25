В России отреагировали на задержание Украиной танкера [ Редактировать ]
Россия выясняет обстоятельства задержания Украиной российского танкера. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.
"Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер. Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Раньше сообщалось о том, что в четверг, 25 июля, СБУ задержала российский танкер NEYMA. А также в США намерены ввести новые санкции против России.
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