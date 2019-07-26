Румуни жахатимуть туристів комунізмом [ Редактировать ]
У Румунії створять музей жахіть комунізму. Відповідний закон підписав президент країни Клаус Йоганніс. Експозицію розмістять у будівлі парламенту в Бухаресті.
Вона розповідатиме про "реалії соціально-економічного та культурного життя Румунії 1945-1989 років". Мета - інформування громадськості про злочини комуністичного режиму. Фінансуватимуть музей із державного бюджету.
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