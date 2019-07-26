В ЕС назвали сроки подписания соглашения об "открытом небе" с Украиной [ Редактировать ]
В пятницу, 26 июля, посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Европейский союз сможет подписать с Украиной соглашение об "открытом небе" до конца 2019 года, пишет "Европейская правда".
Мингарелли заявил, что его коллеги в Брюсселе говорят: как только состоится Brexit, препятствия для подписания соглашения будут сняты.
Он напомнил, что подписание было заблокировано из-за спора Испании и Великобритании о статусе Гибралтара.
"Поэтому, когда Британия выйдет из Евросоюза этого спора внутри ЕС уже не будет. А значит, я надеюсь, что уже до конца этого года это произойдет", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в ЕС призвали Россию сохранить ракетный договор.
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