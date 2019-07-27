Не заметил человека: в Днепре водитель Daewoo спровоцировал ДТП [ Редактировать ]
В субботу, 27 июля, в Днепре возле ТЦ "Наша правда" на Слобожанском проспекте произошло ДТП. Известно, что Daewoo сбил 26-летнего мужчину. С места аварии пострадавшего забрала скорая помощь, передает "Информатор".
По предварительной информации, Daewoo двигался в крайней левой полосе в потоке автомобилей, когда между машинами на пешеходный переход вышел человек. Водитель сказал, что не успел среагировать на действия пешехода, резко нажал на тормоз, но избежать столкновения не смог.
Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головы и ссадины. Медики оказали ему первую помощь, после чего госпитализировал.
Все детали происшествия предстоит установить правоохранителям.
Ранее сообщалось, что под Харьковом поезд насмерть задавил подростка, а также в Днепре водитель сбил девушку на "зебре".
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