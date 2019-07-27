В субботу, 27 июля, в Днепре возле ТЦ "Наша правда" на Слобожанском проспекте произошло ДТП. Известно, что Daewoo сбил 26-летнего мужчину. С места аварии пострадавшего забрала скорая помощь, передает "Информатор".

По предварительной информации, Daewoo двигался в крайней левой полосе в потоке автомобилей, когда между машинами на пешеходный переход вышел человек. Водитель сказал, что не успел среагировать на действия пешехода, резко нажал на тормоз, но избежать столкновения не смог.

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Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головы и ссадины. Медики оказали ему первую помощь, после чего госпитализировал.

Все детали происшествия предстоит установить правоохранителям.

Ранее сообщалось, что под Харьковом поезд насмерть задавил подростка, а также в Днепре водитель сбил девушку на "зебре".