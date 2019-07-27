Под Житомиром в лесу нашли труп зверски убитого мужчины [ Редактировать ]
В субботу, 27 июля, в Житомирской области неподалеку села Липляны правоохранители обнаружили жуткую находку. Они нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти, передает "УНН".
Отмечается, что погибшему на вид около 40 лет. Труп был присыпанный землей. На голове мужчины был мешок, а на теле следы побоев и огнестрельное ранение.
По предварительной оценке экспертов мужчина умер не меньше месяца назад.
Начато досудебное расследование по статье 115 УК (умышленное убийство).
Ранее сообщалось, что под Днепром в лесополосе жестоко убили 19-летнюю девушку, а также в Киеве возле станции метро нашли труп босого мужчины.
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