В субботу, 27 июля, в Житомирской области неподалеку села Липляны правоохранители обнаружили жуткую находку. Они нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти, передает "УНН".

Отмечается, что погибшему на вид около 40 лет. Труп был присыпанный землей. На голове мужчины был мешок, а на теле следы побоев и огнестрельное ранение.

По предварительной оценке экспертов мужчина умер не меньше месяца назад.

Начато досудебное расследование по статье 115 УК (умышленное убийство).

Ранее сообщалось, что под Днепром в лесополосе жестоко убили 19-летнюю девушку, а также в Киеве возле станции метро нашли труп босого мужчины.