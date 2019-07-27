Сьогодні продовжує розгортатися справа навколо Окружного адміністративного суду Києва. Там заявляють про тиск. Обшуки НАБУ та ГПУ в адмінсуді називають політичним замовленням.

Що насправді відбулося в установі - дізнавалися наші кореспонденти.

Неправомірне втручання в роботу та тиск на суддів - так оцінили обшуки в Окружному Адмінсуді. Напередодні Національне антикорупційне бюро разом з генеральною прокуратурою провели там обшуки. Слідчі обстежили кабінети суддів, вилучили оргтехніку та документи. Такі дії унеможливлюють подальше проведення судових засідань і повністю блокують роботу установи, - кажуть самі судді.

Крім того, нарікають - обшуки проходили з порушеннями процесуальних норм. У будівлю не пускали адвокатів, не випускали співробітників. Тому адвокати вже подали заяви до відповідних органів для надання правової оцінки діям НАБУ і ГПУ, - про це в Facebook написав голова ОАСК Павло Вовк.

"По-перше, обшукували суд нібито у справі Майдану, але насправді ж обшукували кабінети помічників суддів з метою відшукати що знаходяться у виробництві ОАСК справи по ВККС. При чому тут справи Майдану і ВККС - не зрозуміло", - заявив Павло Вовк, голова ОАСК.

Як пояснили слідчі, - перевіряли суддів Окружного адмінсуду Києва на причетність до скоєння злочинів в межах розслідування справ Майдану. Пізніше з'явилася ще одна версія - начебто Павло Вовк і деякі судді організували схему створення штучних перешкод в роботі суду для уникнення обов'язкового кваліфікаційного оцінювання.

"Є певна політична складова - особлива якщо йде мова про судову інстанцію. Старий режим Порошенка мав вплив на судову систему і дуже багато рішень були прийняті з "відмазки" - з АПУ. Ми це бачили по багатьох фактам. Обшуки - це певний сигнал, що старий режим тримає контроль над судовою системою. Зміна президента не означає, що стара влада втратила контроль над інституціями. І часто судді виносили рішення, які не співпадали з бажанням влади. Це може бути така помста", - зазначив Тарас Семенюк, політичний експерт.

Слідчі оприлюднили записи розмов суддів. Служителі Феміди ж кажуть - у поширеному аудіо-фрагментів зібрані окремі слова і фрази, сказані в різних ситуаціях і в різний час.

Політичні експерти ж вважають, це не просто ситуація в окремому суді. Це дзеркало української судової системи.

"Сама по собі слідча група досить дивна - там раптом ГПУ, відділ спецрозслідувань Горбатюка, раптом НАБУ - СБУ. Тобто, нестандартно. Якщо ви хочете щоб суддя був суддею - він має бути незалежним. Незалежним від усіх. Звільнити суддів дуже складно - Конституція передбачає тільки 2 умови, за яких це можливо і так далі. І маємо не забути ще одну річ - яким би він не був незалежним - до влади він має прислухатися завжди. Оскільки влада так чи інакше знайде можливість тиснути на Вищу Раду Правосуддя чи ВККС - тобто, знайде можливість", - підкреслив Карл Волох, політичний аналітик.