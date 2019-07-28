Чем опасен кефир [ Редактировать ]
Многие уверенны в том, что кефир - один из самых полезных продуктов, который положительно влияет на наш организм, ведь принят считаться диетическим. Несомненно, он имеет ряд полезных микроэлементов и рекомендован к употреблению, но существуют и противопоказания.
По словам экспертов, кефир полезен лишь для тех, кто не страдает от проблем с ЖКТ. Даже здоровым не следует слишком часто включать данный продукт в своей повседневное меню.
Если его пить на ежедневной основе, можно спровоцировать излишек в организме насыщенных жиров. Кроме того, содержащиеся в кефире молочные жиры способны вредить тем, кто столкнулся с болезнями сердечно-сосудистой системы, в таком случае лучше выбирать продукт с наименьшим процентом жирности.
Ограничить употребление кефира следует лицам, столкнувшимся с кандидозом, а также тем, кто имеет непереносимость лактозы. При покупке продукта лучше отдавать предпочтение тому, чей срок хранения не превышает 14 дней.
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