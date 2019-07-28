Самолеты США провели разведку у Крыма [ Редактировать ]
В субботу, 27 июля, мониторинговый ресурс PlaneRadar сообщил, что два американских самолета совершили разведку у побережья Крыма. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Известно, что с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия в Италии взлетел патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon Военно-морских сил США с бортовым номером 169004. Он приступил к патрулированию вдоль черноморского побережья Крыма.
Также около полудня с авиабазы Суда-Бей на острове Крит в Греции взлетел самолет радиоэлектронной разведки Военно-морского флота США Lockheed ЕР-3Е Orion (Aries II) с регистрационным номером 156511.
Около 15:50 он приблизился на максимально близкое расстояние к побережью полуострова - 32 км от Севастополя.
Ранее сообщалось, что США готовятся к встрече Зеленского и Трампа.
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