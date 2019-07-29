Британцы снова недовольны Меган Маркл. Принц Гарри все больше и больше обретает голливудский лоск - заявили англичане. А манеры принца под влиянием голливудской жены стали похожи на поведение американских знаменитостей.

Вся проблема в излишней скрытности пары. Члены королевской семьи имеют не меньше поклонников и веса, чем звезды голливуда. Разница в том, что артисты скрывают личную жизнь, а королевские особы живут на деньги граждан, а значит их жизнь должна быть максимально открытой и прозрачной.

Рождение сына принца Гарри было окутано тайной, крестины были закрытые, а раньше крестины детей Кейт и Уильяма транслировали по ТВ.

Фото: Instagram

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Эксперт по королевской семье Пенни Юнор напомнил, что Фрогмор-хаус был отреставрирован за счет бюджетных средств и Меган Маркл с супругом должны выказывать больше уважения к людям и больше почитать традиции, пишет Daily Express.

Именно по этому, мама Меган Маркл была против брака дочери, так как что знала, что ее свободолюбивый нрав не даст спокойно жить по протоколу. Также известно, что английская королева запретила экс-актрисе брать в Букингемский дворец своих собак.

Сейчас пресса гадает, как Меган Маркл будет отмечать свой день рождения. По информации газеты The Sun, свое 38-летие жена принца Гарри встретит в замке Балморал, это резиденция королевы в Шотландии.

Инициатором праздника стала сама Елизавета II. В замке соберется большая королевская семья, у Елизаветы II будет время пообщаться с правнуком.

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