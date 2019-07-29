Почему происходят землетрясения: в NASA дали ответ [ Редактировать ]
Группа ученых провела ряд исследований и выяснила, что землетрясения происходят в результате замедления Земли из-за отдаления Луны, передает Naked Science.
"Гравитация Луны создает приливные волны на Земле. Эти волны пытаются вращаться с той же скоростью, что и остальная часть планеты. По мере того как она движется впереди Луны, спутник пытается оттянуть нас назад. Это и замедляет вращение Земли", - говорят ученые.
По словам специалистов, сейчас Луна отдаляется от Земли на четыре сантиметра ежегодно. Как следствие, замедление скорости вращения Земли может привести к более сильным землетрясениям.
Ранее сообщалось, что NASA показало все известные землянам экзопланеты.
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