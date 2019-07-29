Іран звинувачує Ізраїль у чаклунстві. На думку іранських богословів, єврейська держава поставила собі на службу джинів. Про те, як у Єрусалимі відреагували на ці звинувачення, розповість Антон Готліб.

Сталася ця сенсація в прямому ефірі іранського національного телеканалу. Ведучий запитав свогО гостя, відомого ісламського проповідника й професора університету, чи не допомагають єврейській державі надприродні сили, враховуючи успіхи її розвідки проти Ірану. Імовірно, ведучий пожартував, але муллА іронію не зрозумів і сказав так:

"Євреї за багато століть добре вивчили чаклунство і використовують чорну магію та злих духів. Їм допомагають джини та іфрити, щоб зруйнувати Ісламську республіку й підірвати її могутність. Інакше їхні успіхи пояснити не можна", - говорить Валліоллах Нагхіпорфар, проповідник.

Джини та іфрити - казкові істоти, що вирізняються лихою вдачею. Виняток - хіба що Старий Хоттабич, добре знайомий усім із дитинства персонаж однойменної повісті.

В Єрусалимі на слова відомого мулли навіть не відреагували. Тут уже не дивуються подібним звинуваченням. Торік один іранський генерал стверджував, що Ізраїль, мовляв, краде в Ірану дощові хмари, аби влаштувати там посуху. У відповідь Ізраїль запустив сайт на фарсі, на якому публікує останні досягнення стосовно водозберігальних технологій, щоб іранські фермери могли ними послуговуватися.

Очевидно, іранський проповідник мав на увазі передусім, викраденння просто з Тегерана іранського ядерного архіву агентами Моссаду. Ті документи вплинули на рішення Трампа вийти з ядерної угоди з Ісламською республікою. І до того ж призвели до неабияких чисток в іранській контррозвідці, яка не завадила цій спеоперації.

Ізраїльські літаки регулярно бомблять іранські бази в Сирії. Тепер навіть у Іраку. Напередодні Ізраїль випробував нову систему ППО "Хец-3", здатну перехоплювати балістичні ракети в стратосфері. Саме такими Тегеран погрожує Тель-Авіву.

"Успіх перевершив очікування. "Хец-3" перехопила й збила балістичні ракети за межами атмосфери на такій висоті і з такою швидкістю, яких ми навіть не уявляли. Завдання виконане успішно - усі попадання точно в ціль. Сьогодні Ізраїль має можливості для протидії балістичним ракетам, запущеним із Ірану або з будь-якої іншої точки. Це величезне досягнення для безпеки країни", - говорить Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю.

Ясна річ, допомоги джинів або інших магічних істот Ізраїль не потребує. До речі, юдаїзм категорично заперечує чаклунство. Єврейська держава спирається на новітні технології. Американці, наприклад, які категорично забороняють одержувачам своєї зброї вносити туди будь-які зміни, дозволяють це робити тільки Ізраїлю. Навіть найновіші F-35 проходять тут окрему модернізацію.