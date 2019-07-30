Аномальная жара в этом году приносит все больше проблем. Так, накрывшая на прошлой неделе Европу жара, направилась в сторону Гренландии. Об этом сообщает Еuronews.

СМИ сообщает, что второму по величине ледниковому щиту планеты грозит рекордное таяние.

По данным ООН, за один только июль Гренландия потеряла 160 миллиардов тонн льда за счет поверхностного испарения, при том что до начала лета погодных аномалий на острове не было.

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Это привело и к таянию арктических льдов - в середине месяца их площадь сократилась настолько, что едва не побила антирекорд.

С противоположной стороны Ледовитого океана Арктику разогревают лесные пожары, они уже привели к выделению в атмосферу 120 миллионов тонн углекислого газа. Это больше годового объема промышленных выбросов большинства стран.

Раньше сообщалось о том, что в Финляндии температура бьет все рекорды. А также июль 2019 года стал самым жарким в истории.