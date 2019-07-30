Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан на брифинге рассказал о том, как в этом году в стране отпразднуют День Независимости.

"24 августа в Киеве вместо традиционного военного парада состоится "Хода гідності" с участием военных, представителей гражданских профессий, а также президента Украины Владимира Зеленского. Далее президент выступит с речью и состоится большой концерт", - рассказал Богдан.

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Он также высказался о том, что Виталий Кличко должен быть уволен с поста главы КГГА.

Раньше сообщалось о том, что Богдан предложил разрешить русский язык на Донбассе . А также президент подписал новый указ