У Зеленского рассказали, как Украина отметит День Независимости [ Редактировать ]
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан на брифинге рассказал о том, как в этом году в стране отпразднуют День Независимости.
"24 августа в Киеве вместо традиционного военного парада состоится "Хода гідності" с участием военных, представителей гражданских профессий, а также президента Украины Владимира Зеленского. Далее президент выступит с речью и состоится большой концерт", - рассказал Богдан.
Он также высказался о том, что Виталий Кличко должен быть уволен с поста главы КГГА.
Раньше сообщалось о том, что Богдан предложил разрешить русский язык на Донбассе . А также президент подписал новый указ
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