В России женщина оставила своего двухлетнего ребенка в ячейке камеры хранения супермаркета. Об этом пишет "Униан".

Как сообщили сотрудники магазина, они услышали детский крик и вскрыли ящик. По словам очевидцев, ребенок был в истерике. Однако, мать заявила, что ее сын сам залез в шкафчик.

Также мы писали о том, что в Киевской области в селе Гайшин произошел страшный пожар, в результате которого погибли двое маленьких детей. Ранее сообщалось, что в Германии мужчина толкнул мать с ребенком под поезд.