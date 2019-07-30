Мать оставила 2-летнего ребенка в камере хранения [ Редактировать ]
В России женщина оставила своего двухлетнего ребенка в ячейке камеры хранения супермаркета. Об этом пишет "Униан".
Как сообщили сотрудники магазина, они услышали детский крик и вскрыли ящик. По словам очевидцев, ребенок был в истерике. Однако, мать заявила, что ее сын сам залез в шкафчик.
Также мы писали о том, что в Киевской области в селе Гайшин произошел страшный пожар, в результате которого погибли двое маленьких детей. Ранее сообщалось, что в Германии мужчина толкнул мать с ребенком под поезд.
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