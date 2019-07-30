Увольнение Кличко: заседание Кабмина перенесли [ Редактировать ]
Заседание правительства на этой неделе, на котором планировали рассмотреть увольнение Виталия Кличко с должности главы КГГА, не состоится, поскольку премьер-министр Владимир Гройсман находится в отпуске. Об этом сообщает "Укринформ".
"Премьер находится в официальном отпуске. Поэтому под его председательством заседания правительства не будет", - сказал он.
Традиционно заседание Кабинета министров проходит каждую среду.
Ранее сообщалось, что Зеленский сменил начальника СБУ в Черкасской области.
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