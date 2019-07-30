Заседание правительства на этой неделе, на котором планировали рассмотреть увольнение Виталия Кличко с должности главы КГГА, не состоится, поскольку премьер-министр Владимир Гройсман находится в отпуске. Об этом сообщает "Укринформ".

"Премьер находится в официальном отпуске. Поэтому под его председательством заседания правительства не будет", - сказал он.

Традиционно заседание Кабинета министров проходит каждую среду.

Ранее сообщалось, что Зеленский сменил начальника СБУ в Черкасской области.