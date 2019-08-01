Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф записала видеообращение, в котором подвела итоги работы и жизни в стране в связи с окончанием 4-летней дипломатической миссии. Видео было опубликовано в Twitter британского посольства.

"Украина остается важной для Британии: за минувшие четыре года произошло более 40 визитов британских министров и чиновников в Украину. В частности, три визита министров обороны и два визита министра иностранных дел", - сказала Джудит Гоф.

"Дякую усім"🙂

Днями посол @JudithGoughFCO закінчує свою 4-річну дипломатичну місію в Україні та підбиває підсумки роботи та життя у країні. Що вдалося зробити, чим пишається, що запам'яталося, дивіться у відео 🎞️

Повне звернення: https://t.co/LiGRx8MobB pic.twitter.com/YEIt63JLZo — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) 1 августа 2019 г.

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