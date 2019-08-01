Ломаченко показал, как готовиться к "бою века" (видео) [ Редактировать ]
Известный во всем мире украинский боксер Василий Ломаченко, чемпион мира по версиям WBO и WBA показал, как готовится к поединку против британца Люка Кэмпбелла, который пройдет 31 августа в Лондоне. Соответствующее видео тренировок Ломаченко опубликованы в своем Instagram.
Ломаченко впервые в карьере будет боксировать сразу за три чемпионских пояса. Украинец будет защищать титулы по версиям WBO и WBA, а также сразится за вакантный пояс по версии WBC.
Раньше сообщалось о том, что российский боксер умер после боя. А также Усик назвал Ломаченко лучшим в мире боксером.
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