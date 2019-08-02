США вводят новые санкции против России [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий второй пакет санкций США против России по делу Скрипалей, передает "РБК-Украина".
Так, стало известно, что в четверг, 1 августа, Трамп подписал новый указ, касающийся процедуры выполнения положений о введении санкций в отношении страны, нарушившей американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.
Именно он стал юридическим основанием для ввода против России первого пакета санкций по делу Скрипалей в конце августа 2018 года.
Ранее сообщалось, что в США оценили работу МВД на парламентских выборах в Украине.
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