Президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий второй пакет санкций США против России по делу Скрипалей, передает "РБК-Украина".

Так, стало известно, что в четверг, 1 августа, Трамп подписал новый указ, касающийся процедуры выполнения положений о введении санкций в отношении страны, нарушившей американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.

Именно он стал юридическим основанием для ввода против России первого пакета санкций по делу Скрипалей в конце августа 2018 года.

Ранее сообщалось, что в США оценили работу МВД на парламентских выборах в Украине.