Кому нужно есть персики

Песик - один из самых популярных фруктов летом. Мало кто знает, что в персиках содержится большое количество минералов и витаминов.

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Ученые утверждают. что аромат персиков способен действовать как антидепрессант. Благодаря этому фрукту улучшается деятельность мозга, памяти, повышается концентрация внимания.

Персики полезно есть детям и беременным женщинам, а также людям с пониженным гемоглобином.

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