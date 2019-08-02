Кому нужно есть персики [ Редактировать ]
Песик - один из самых популярных фруктов летом. Мало кто знает, что в персиках содержится большое количество минералов и витаминов.
Ученые утверждают. что аромат персиков способен действовать как антидепрессант. Благодаря этому фрукту улучшается деятельность мозга, памяти, повышается концентрация внимания.
Персики полезно есть детям и беременным женщинам, а также людям с пониженным гемоглобином.
Ранее мы писали о том, кому категорически нельзя есть йогурт.
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