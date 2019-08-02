Выходка принца Гарри и Меган Маркл ошарашила поклонников [ Редактировать ]
Королевская семья принца Гарри и Меган Маркл часто шокирует публику выходками. В этот раз пара ошеломила всех, полностью очистив список своих подписок в Instagram. Однако королевская чета объяснила свое решение.
В аккаунте герцогов Сассекских появился пост, в котором они объясняют, что принц Гарри и Меган Маркл подписывались на тех людей или сообщества, которые могут стать примером для других. Теперь же супруги предложили поклонникам выделить профили, которые являются для них ориентиром. Таким образом Меган Маркл продолжила тему сентябрьского номера Vogue "Сила перемен", где она была приглашенным редактором.
Раньше сообщалось о том, что Меган Маркл обвинили в плохом влиянии на принца Гарри. А также мы писали о шикарном наряде Меган Маркл на премьере фильма "Король Лев".
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