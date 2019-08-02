В Германии мужчина посреди улицы зарубил мечом знакомого (фото) [ Редактировать ]
В пятницу, 2 августа в Германии мужчина посреди дня зарубил гражданина Германии мечом. Об этом сообщает Bild.
Пострадавший погиб в результате многочисленных травм. По словам очевидцев, двое мужчин долго выясняли отношения на улице, в результате чего один из оппонентов достал меч и нанес несколько ударов. Жертва скончалась от полученных травм.
По данным издания, нападавшим оказался 28-летний Исса Мохаммед. Он прибыл в Германию из Сирии в 2015 году. Погибшему было 36 лет, он немецкий гражданин казахского происхождения.
Злоумышленник скрылся с места происшествия на велосипеде, но позже был арестован после нескольких часов розыска.
Ранее сообщалось, что в Хорватии зверски убили семью из шести человек.
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