В пятницу, 2 августа в Германии мужчина посреди дня зарубил гражданина Германии мечом. Об этом сообщает Bild.

Читайте также Кровавый День Рождения: мать убила собственную дочь

Пострадавший погиб в результате многочисленных травм. По словам очевидцев, двое мужчин долго выясняли отношения на улице, в результате чего один из оппонентов достал меч и нанес несколько ударов. Жертва скончалась от полученных травм.

По данным издания, нападавшим оказался 28-летний Исса Мохаммед. Он прибыл в Германию из Сирии в 2015 году. Погибшему было 36 лет, он немецкий гражданин казахского происхождения.

Злоумышленник скрылся с места происшествия на велосипеде, но позже был арестован после нескольких часов розыска.

Ранее сообщалось, что в Хорватии зверски убили семью из шести человек.