В Хорватии зверски убили семью из шести человек [ Редактировать ]
В четверг, 1 августа, в Хорватии произошел смертельный инцидент. Так, известно, что были зверски убиты члены одной семьи, передает "РБК-Украина"
Сообщается, что злоумышленник выстрелил в членов семьи его бывшей жены. Среди жертв есть дети.
"Полиции о случившемся сообщили местные жители, которые услышали выстрелы. Тела шести человек были обнаружены на месте", - говорится в сообщении.
Известно, что злоумышленник убил свою бывшую жену, ее ухажера и четверых детей. Предварительно, только один ребенок выжил был экстренно госпитализирован.
Ранее сообщалось, что двое мужчин напали на парня и начали душить посреди улицы.
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