Знаменитого экс-чемпиона мира в полусреднем весе 48-летнего Карлоса Бальдомира осудили на 18 лет за сексуальное насилие в отношении собственной дочери, передает "УНН"

Бальдомир находился в ранге чемпиона WBC в 2006 году, был арестован в 2016 году после обвинений его бывшей жены в том, что он издевался над своей дочерью в период между 2012 и 2014 годами, когда ей было семь-восемь лет.

Ранее сообщалось, что на знаменитого нападающего Лионеля Месси напали во время вечеринки на Ибице, где футболист был с женой Антонеллой Роккуццо.