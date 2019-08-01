Экс-чемпион мира получил срок за насилие над дочерью [ Редактировать ]
Знаменитого экс-чемпиона мира в полусреднем весе 48-летнего Карлоса Бальдомира осудили на 18 лет за сексуальное насилие в отношении собственной дочери, передает "УНН"
Бальдомир находился в ранге чемпиона WBC в 2006 году, был арестован в 2016 году после обвинений его бывшей жены в том, что он издевался над своей дочерью в период между 2012 и 2014 годами, когда ей было семь-восемь лет.
Ранее сообщалось, что на знаменитого нападающего Лионеля Месси напали во время вечеринки на Ибице, где футболист был с женой Антонеллой Роккуццо.
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