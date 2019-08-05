В понедельник, 5 августа, Министерство финансов Украины заявило о готовности к пиковым выплатам в сентябре. Об этом сообщает пресс-службу министерства.

По оперативным данным Госказначейства о выполнении бюджета за семь месяцев, доходы общего фонда Государственного бюджета составили 584,1 млрд грн, что составило 97,4% от росписи.

"Несмотря на высокую ликвидность ЕКС и финансирование социальных расходов в соответствии с зарегистрированными обязательствами, вследствие экономии расходов на обслуживание долга из-за укрепления гривны, а также из-за задержек главными распорядителями с подготовкой и утверждением документов, расходы общего фонда Государственного бюджета были ниже плановых", - говорится в сообщении.

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В Минфине отметили, что по оперативным данным ГКСУ, общий фонд госбюджета в январе-июле 2019 года был выполнен с дефицитом в сумме 1,1 млрд грн, тогда как специальный фонд сведен с профицитом в 8,7 млрд грн.

"Доходы Государственного бюджета за семь месяцев 2019 года выросли на 13,7% г/г до 584,1 млрд грн. Выполнение доходов составило 97,4% от росписи (по сравнению с 95,7% от росписи в первом полугодии). Основными причинами ниже плановых доходов остались такие: разница в фактических макроэкономических показателях и заложенных в бюджет, в частности курса гривны, введенные льготы по импорту отдельных товаров, а также ограничения правительством Российской Федерации экспорта ряда товаров в Украину", - указано в сообщении министерства.

Напомним, в Украине вскоре поднимут минимальную зарплату. Также мы писали о том, что субсидии дадут еще 1 млн украинцев.