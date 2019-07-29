Субсидии дадут еще 1 млн украинцев: кто получит выплаты [ Редактировать ]
Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что сейчас рассматриваются изменения, согласно которым еще около миллиона украинцев получат субсидии на отопительный сезон, пишут СМИ.
Мы анализируем, как можно изменить критерии для того, чтобы люди, которые действительно нуждаются в помощи, смогли получать субсидии. По моим оценкам, речь идет где-то о дополнительном миллионе семей, которым может предоставляться адресная помощь. Среди этого миллиона, думаю, в значительной степени будут пенсионеры, которым более 70 лет, потому что это незащищенная категория.
Он также объяснил, что работать нужно не над снижением тарифов, а над развитием экономики. Если она будет расти на 6% в год, а не на 2,8%, как сейчас, то вопрос тарифов не будет столь острым.
Андрей Герус также обратил внимание на то, что сейчас снижается только стоимость газа, о других изменениях в тарифах говорить не стоит.
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