Instagram и WhatsApp переименуют [ Редактировать ]
Глава компании Facebook Марк Цукерберг намерен изменить названия Instagram и WhatsApp. Известно, что в названиях этих приложений добавят уточнение "от Facebook". Об этом пишет The Information.
Обновленные названия будут отображаться в магазинах приложений Apple и Google Play, а также внутри самих приложений. На экране мобильных устройств они останутся под прежними наименованиями.
Уточняется, что изменение названия должно положительно сказаться на репутации Instagram и WhatsApp, указав их принадлежность к соцсети Facebook.
Ранее сообщалось, что в Instagram произошел масштабный сбой.
по теме
В Facebook и Instagram произошел сбой
Также сбой в Facebook и Instagram произошел в Польше
Украинец украл у Microsoft 10 млн долларов
В Соединенных Штатах арестовали 25-летнего гражданина Украины
Илон Маск разработал чип для чтения мыслей
Устройство представляет из себя "нити", которые можно встроить в мозг для передачи больших объемов данных на компьютер
В США открыли новый вид динозавров
Американские и испанские исследователи открыли новый вид динозавра, обитавшего на территории Национального парка Биг-Бенд