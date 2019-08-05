Глава компании Facebook Марк Цукерберг намерен изменить названия Instagram и WhatsApp. Известно, что в названиях этих приложений добавят уточнение "от Facebook". Об этом пишет The Information.

Обновленные названия будут отображаться в магазинах приложений Apple и Google Play, а также внутри самих приложений. На экране мобильных устройств они останутся под прежними наименованиями.

Уточняется, что изменение названия должно положительно сказаться на репутации Instagram и WhatsApp, указав их принадлежность к соцсети Facebook.

Ранее сообщалось, что в Instagram произошел масштабный сбой.