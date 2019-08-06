Корь атакует: в Украине зафиксировали новую вспышку болезни [ Редактировать ]
В Украине 287 человек заболели корью за период с 27 июля по 2 августа.
Всего с начала 2019 года эту болезнь подхватили более 56,8 тысяч жителей, информирует пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
"Количество случаев заболевания вновь возрастает, поэтому важно защитить себя и сделать прививку ребенку к началу учебного года. Минздрав призывает не медлить и обратиться к врачу", – сказано в сообщении.
Также ведомство напомнило, что наличие прививок у ребенка по календарю – обязательное требование для посещения дошкольных учебных заведений и школ.
Уточняется, что в течение 31-й недели текущего года заболели 160 взрослых и 127 детей. В частности, больше новых случаев заболевания корью зарегистрировано в Киеве (40 больных: 32 взрослых и 8 детей), Винницкой (21: 7 взрослых и 14 детей), Черновицкой (21: 10 взрослых и 11 детей), Киевской (19: 13 взрослых и 6 детей) и Хмельницкой (18: 4 взрослых и 14 детей) областях.
С начала года (с 28 декабря 2018 до 2 августа 2019) корью заболели 56 861 человек: 26 748 взрослых и 30 113 ребенка, а от осложнений кори умерли 18 человек.
В течение вспышки летом 2017 года корью заболели почти 115 тыс. человек, 39 из которых умерли.
Ранее мы писали о том, что во Львове 2-летний мальчик умер от кори.
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