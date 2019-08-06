Учебный год 2019-20: без каких прививок ребенка не пустят в школу [ Редактировать ]
До 1 сентября родителям следует не забыть посетить с ребенком семейного врача и проверить наличие обязательных прививок, предусмотренных Календарем профилактических прививок.
Об этом рассказала на своей странице в Facebook в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. По ее словам, обязательно должны присутствовать прививки от 10 инфекционных болезней: гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и хиб-инфекции.
"Вакцины – единственный надежный способ защититься от многих опасных болезней. Нету рациональных оснований рисковать своим здоровьем и ребенка и приобретать иммунитет "переболев", когда имеем 100% обеспечения качественными и бесплатными вакцинами", – отметила Супрун.
Как написала в. о. министра, государственные учебные заведения могут запрещать посещение занятий тем детям, которые не получили необходимые прививки. А вакцины, предусмотренные Календарем, можно получить бесплатно у своего семейного врача, педиатра или терапевта.
Руководительница Минздрав советует пересмотреть видео, где на часто задаваемые вопросы по вакцинации ответил врач-инфекционист Федор Лапий в рамках новой кампании Министерства здравоохранения Украины"Спроси у доктора".
Проверить наличие вакцин в каждом регионе Украины можно по ссылке.
Узнайте также, сколько стоит собрать ребенка в школу.
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