В понедельник, 5 августа, в Шевченковском районе Киева на пересечении бульвара Шевченко и улицы Дмитриевской произошло ДТП. Известно, что в аварии столкнулись велосипед и автомобиль Renault Fluence службы такси. В результате аварии пострадали два человека, передает "Информатор".

По предварительной информации, автомобиль вез пассажира, пересекал площадь Победы с улицы Саксаганского и уже заехал на улицу Дмитриевскую. В этот момент он услышал легкий удар в правую заднюю дверь. Когда посмотрел в зеркало заднего вида, то увидел, что по дороге катятся два человека.

Когда он вышел из машины то увидел, что рядом с пострадавшими лежит велосипед. На видео момента аварии видно, что двое парней едут на одном велосипеде в попутном направлении, но потом резко поворачивают влево и врезаются в машину. Врачи осмотрели двоих парней и госпитализировали их в.

На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что в Киеве машина "скорой" врезалась в такси, а также под Харьковом произошло смертельное ДТП.