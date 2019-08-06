В Киеве два парня на велосипеде "влетели" в авто (фото) [ Редактировать ]
В понедельник, 5 августа, в Шевченковском районе Киева на пересечении бульвара Шевченко и улицы Дмитриевской произошло ДТП. Известно, что в аварии столкнулись велосипед и автомобиль Renault Fluence службы такси. В результате аварии пострадали два человека, передает "Информатор".
По предварительной информации, автомобиль вез пассажира, пересекал площадь Победы с улицы Саксаганского и уже заехал на улицу Дмитриевскую. В этот момент он услышал легкий удар в правую заднюю дверь. Когда посмотрел в зеркало заднего вида, то увидел, что по дороге катятся два человека.
Когда он вышел из машины то увидел, что рядом с пострадавшими лежит велосипед. На видео момента аварии видно, что двое парней едут на одном велосипеде в попутном направлении, но потом резко поворачивают влево и врезаются в машину. Врачи осмотрели двоих парней и госпитализировали их в.
На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности аварии выясняются.
Ранее сообщалось, что в Киеве машина "скорой" врезалась в такси, а также под Харьковом произошло смертельное ДТП.
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