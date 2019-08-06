Во вторник, 6 августа, в Украине вступает в силу закон "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов".

Документ устанавливает правовые и организационные основы предоставления потребителям информации о пищевых продуктах с целью обеспечения высокого уровня защиты здоровья граждан и удовлетворения их социальных и экономических интересов.

Закон запрещает использовать информацию, которая может ввести потребителя в заблуждение. При этом указанный запрет распространяется также на рекламу и представление пищевых продуктов.

Кроме того, документ устанавливает требования к обеспечению разборчивости информации, в том числе к минимальному размеру шрифта, которым предоставляется обязательная информация о пищевом продукте; предоставление потребителю информации о том, подвергался ли пищевой продукт замораживанию и размораживанию, а также внедрение единых требований к предоставлению информации о пищевых продуктах, продажа которых осуществляется дистанционным способом, в том числе с применением средств дистанционной связи, и пищевых продуктов, которые продаются в магазине.

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