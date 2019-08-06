Во вторник, 6 августа, Центральная избирательная комиссия приняла протокол об итогах голосования на досрочных выборах в Верховную Раду в ОИК № 210 с пометкой "Уточненный". Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

Протокол принят с такой пометкой, так как был повторный подсчет голосов избирателей на 33 избирательных участках этого округа на исполнение решения суда.

Ранее мы писали о том, что ЦИК признала новоизбранных депутатов.