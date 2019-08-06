Усик вернется на ринг: названа дата ближайшего боя [ Редактировать ]
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик определился с датой возвращения в ринг. Об этом сообщает "ESPN".
Дата ближайшего боя назначена на 12 октября в "Wintrust Arena" в Чикаго. Однако, переговоры Усика касательно следующего поединка продолжаются.
Планируется, что бой Усика станет главным на вечере бокса, организованного промоутерской компанией "Matchroom Boxing".
Так, известно, что вероятным соперником Уиска может стать амерунец Карлос Такам с которым он должен был драться 25 мая, прежде чем получил травму бицепса.
Ранее сообщалось, что Усик назвал Ломаченко лучшим в мире боксером.
по теме
Усик назвал Ломаченко лучшим в мире боксером
Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик рассказал о своих ожиданиях от поединка обладателя титулов WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко с британцем Люком Кэмпбеллом
В Крыму погибли лучшие кикбоксерши мира
В Севастополе трагически погибли две девушки - действующая чемпионка мира по кикбоксингу и вице-чемпионка
Во сне умерла известная футболистка
Известная российская футболистка Анастасия Березина ушла из жизни в возрасте 21 года
Ушел из жизни легендарный тренер
На 73 году ушел из жизни известный белорусский баскетбольный тренер Валентин Воронин
Известный спортсмен встал перед соперником на колено и шокировал выходкой (видео)
Ник Кирьос по ходу победного для него полуфинального матча турнира пошутил над соперником