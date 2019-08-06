Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик определился с датой возвращения в ринг. Об этом сообщает "ESPN".

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Дата ближайшего боя назначена на 12 октября в "Wintrust Arena" в Чикаго. Однако, переговоры Усика касательно следующего поединка продолжаются.

Планируется, что бой Усика станет главным на вечере бокса, организованного промоутерской компанией "Matchroom Boxing".

Так, известно, что вероятным соперником Уиска может стать амерунец Карлос Такам с которым он должен был драться 25 мая, прежде чем получил травму бицепса.

Ранее сообщалось, что Усик назвал Ломаченко лучшим в мире боксером.