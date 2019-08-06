В Киеве из вокзалов экстренно эвакуируют людей: что произошло [ Редактировать ]
В Киеве из Центрального и Южного железнодорожных вокзалов экстренно эвакуировали людей. Об этом сообщает "Типичный Киев" на странице в Facebook.
Стало известно, что полиция получила анонимное уведомление о минировании Центрального вокзала. Произошла эвакуация пассажиров и персонала. Также закрыт и Южный вокзал.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и специалисты-взрывотехники. Они обследуют все здания.
Ранее сообщалось, что под Винницей на ходу вспыхнула электричка.
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