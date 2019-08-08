Но военном полигоне погибли люди: что случилось [ Редактировать ]
В России в Архангельской области на полигоне в военной части произошел взрыв и пожар. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства обороны России.
Известно, что два человека погибли, шесть пострадали. Погибшие и пострадавшие - представители Минобороны и предприятия-разработчика.
СМИ сообщают, что вероятной причиной инцидента на военном полигоне в Минобороны России назвали взрыв жидкостного реактивного двигателя.
Российское ведомство заявляет, что выбросов вредных веществ в результате инцидента не было, а радиационный фон - в норме.
Раньше сообщалось о том, что жителей предупредили о катастрофическом извержении вулкана. А также в Кабуле произошел масштабный взрыв.
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