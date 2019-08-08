В России в Архангельской области на полигоне в военной части произошел взрыв и пожар. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства обороны России.

Известно, что два человека погибли, шесть пострадали. Погибшие и пострадавшие - представители Минобороны и предприятия-разработчика.

Читайте также В Днепре на 5 этаже жилого дома нашли гранату (фото)

СМИ сообщают, что вероятной причиной инцидента на военном полигоне в Минобороны России назвали взрыв жидкостного реактивного двигателя.

Российское ведомство заявляет, что выбросов вредных веществ в результате инцидента не было, а радиационный фон - в норме.

Раньше сообщалось о том, что жителей предупредили о катастрофическом извержении вулкана. А также в Кабуле произошел масштабный взрыв.