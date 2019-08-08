Как и в предыдущие годы, в канун 1 сентября Национальная платформа "Женщины за Мир" помогает школьникам "серой" и "красной" зоны Донбасса подготовиться к школе. К всеукраинской благотворительной акции могут присоединиться все желающие из всех регионов страны.

"Более пяти лет на Востоке не прекращаются боевые действия, от которых ежедневно страдают и взрослые, и дети. Только по официальным данным, в Донбассе погибли около 250 детей, более 50 - бесследно исчезли. Разрушено более 700 школ, а около 15 тысяч несовершеннолетних постоянно находятся в опасности и страхе обстрелов. Но, не смотря на это, 1 сентября дети пойдут в школу. И, по традиции, мы вновь организовали сбор помощи для мальчиков и девочек, которые стали невольными жертвами войны", - отметила инициатор Национальной платформы "Женщины за Мир", народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская.

Акция "Собери ребенка в школу" много лет подряд объединяет женщин со всех городов Украины — они собирают и передают детям, проживающим на линии разграничения, школьные принадлежности, одежду, игрушки, материальную помощь.

"Дети Донбасса нуждаются в особой поддержке не только благотворительных и общественных организаций, но и государства. Мы уже добились предоставления им статуса пострадавших в результате боевых действий. Теперь наша задача - наполнить этот статус пакетом необходимых социальных гарантий, обеспечить государственную помощь в лечении, учебе и оздоровлении. И мы обязательно добьемся этих целей в новом парламенте. А сегодня мы объединяем женщин всей Украины, чтобы поддержать детей и помочь им подготовиться к новому учебному году", - подчеркнула Наталия Королевская.