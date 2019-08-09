В ночь на пятницу, 9 августа, в Дарницком районе Киева злоумышленник ограбил офис депутата. Его всретили охранники. Во время задержания он также получил пулю в лицо, сообщает Информатор.

Грабитель залез через окно, вынес деньги из сейфа и, открыв двери изнутри, вышел на улицу. Однако, там он встретился лицом к лицу с охраной, которая прибыла по срабатыванию сигнализации.

В руках у грабителя было охотничье ружье, которое он направил на оппонента. Представитель охранной фирмы сделал предупредительный выстрел в воздух, но осознав, что грабитель вот-вот выстрелит, открыл огонь первым. Одна резиновая пуля попала в стену дома, а вторая в щеку злоумышленнику.

Вскоре на место подоспели первые патрули полиции и задержали вооруженного мужчину. У него в сумке они нашли около 50 патронов для ружья, несколько балаклав и украденные из офиса деньги.

Задержанному оказали помощь врачи и забрали в больницу под конвоем. Известно, что он несколько месяцев назад вышел из мест лишения свободы. Детали происшествия устанавливают правоохранители.

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