В офисе депутата словили и подстрелили вора (видео) [ Редактировать ]
В ночь на пятницу, 9 августа, в Дарницком районе Киева злоумышленник ограбил офис депутата. Его всретили охранники. Во время задержания он также получил пулю в лицо, сообщает Информатор.
Грабитель залез через окно, вынес деньги из сейфа и, открыв двери изнутри, вышел на улицу. Однако, там он встретился лицом к лицу с охраной, которая прибыла по срабатыванию сигнализации.
В руках у грабителя было охотничье ружье, которое он направил на оппонента. Представитель охранной фирмы сделал предупредительный выстрел в воздух, но осознав, что грабитель вот-вот выстрелит, открыл огонь первым. Одна резиновая пуля попала в стену дома, а вторая в щеку злоумышленнику.
Вскоре на место подоспели первые патрули полиции и задержали вооруженного мужчину. У него в сумке они нашли около 50 патронов для ружья, несколько балаклав и украденные из офиса деньги.
Задержанному оказали помощь врачи и забрали в больницу под конвоем. Известно, что он несколько месяцев назад вышел из мест лишения свободы. Детали происшествия устанавливают правоохранители.
Ранее сообщалось, что пьяный 15-летний парень без прав убил человека. А в Вышгороде мужчина зверски избил и ограбил женщину.
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