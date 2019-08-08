В Ривенской области в Сарнах подросток на Skoda Oktavia сбил насмерть 34-летнего велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Известно, что за рулем машины был 15-летний подросток без водительского удостоверения, который к тому же оказался пьян. Автомобиль он взял у отца покататься.

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В Нацполиции рассказали, что ДТП произошло в среду, 7 августа. В результате наезда велосипедист получил телесные повреждения в виде политравмы, открытой черепно-мозговой травмы, ушиба мозга, открытого перелома колена. Он скончался в реанимации утром 8 августа.

Алкотестер показал, что в крови подростка было 0,8 промилле алкоголя.

Раньше сообщалось о том, что под Полтавой легковушка слетела в кювет, есть погибшие. А также под Харьковом пенсионер скончался под колесами грузовика.