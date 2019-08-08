Под Киевом в Вышгороде правоохранители задержали мужчину, который напал на женщину. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Известно, что мужчина позвонил в двери и ему открыла женщина, так как ждала знакомого. Он нанес удары кулаком по лицу и пригрозил ножом, требуя деньги. Испуганная хозяйка отдала грабителю тысячу долларов США, однако, злоумышленник забрал еще драгоценности, ноутбук, телефон и банковские карточки, после чего связал свою жертву и сбежал.

Через несколько часов после нападения мужчину задержали. Им оказался 37-летний киевлянин.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 187 УК Украины (разбой). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос объявления мужчине о подозрении в совершении данного преступления. Меру пресечения ему выберет суд.

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