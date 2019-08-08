В ДТП разбился известный депутат [ Редактировать ]
В четверг, 8 августа, в поселке Шацк Волынской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Известно, что около восьми утра на улице 50 лет Победы BMW Х5 слетел в кювет и врезался в дерево, в результате чего на месте погиб 48-летний водитель автомобиля.
Волынские СМИ сообщают, что погибший - депутат Нововолынского городского совета Виктор Ярема. По информации журналистов, автомобиль депутата перед ДТП двигался на большой скорости.
Раньше сообщалось о том, что пьяный 15-летний парень без прав убил человека. А также под Харьковом пенсионер скончался под колесами грузовика.
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