Под Житомиром мужчина зверски расправился с женой и покончил с собой [ Редактировать ]
В четверг, 8 августа, под Житомиром в городе Коростень мужчина после ссоры забил до смерти жену, а затем покончил с собой. Об этом сообщает "Униан".
В полицию поступило сообщение о самоубийстве 32-летнего мужчины. Тело на берегу реки обнаружил отец. При осмотре полицейские зафиксировали у погибшего огнестрельное ранение головы.
Также дома у этого мужчины полицейские нашли тело его жены с признаками насильственной смерти. Предварительно, смерть 28-летней женщины наступила в результате полученных травм.
Ранее сообщалось, что в Вышгороде мужчина зверски избил и ограбил женщину.
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