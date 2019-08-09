Под Житомиром мужчина зверски расправился с женой и покончил с собой

В четверг, 8 августа, под Житомиром в городе Коростень мужчина после ссоры забил до смерти жену, а затем покончил с собой. Об этом сообщает "Униан".

В полицию поступило сообщение о самоубийстве 32-летнего мужчины. Тело на берегу реки обнаружил отец. При осмотре полицейские зафиксировали у погибшего огнестрельное ранение головы.

Также дома у этого мужчины полицейские нашли тело его жены с признаками насильственной смерти. Предварительно, смерть 28-летней женщины наступила в результате полученных травм.

Ранее сообщалось, что в Вышгороде мужчина зверски избил и ограбил женщину.