В селе Зарубинцы Житомирской области на поминках массово отравились люди. В местную больницу госпитализировали 12 человек с предварительным диагнозом пищевое отравление, из них двое - дети. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"6 августа в Андрушевскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 12 человек (из них два ребенка)", - говорится в сообщении.

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Известно, что все пострадавшие 4 августа употребляли еду на поминальном обеде в селе Зарубинцы (всего находилось 70 человек).

Спасатели добавили, что в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Раньше сообщалось о том, что в Косовскую центральную районную больницу с признаками пищевого отравления госпитализировано пять туристов. А также в Харькове женщина отравилась угарным газом.